https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/raboty-po-vosstanovleniyu-sgorevshego-mnogokvartirnogo-doma-nachalis-v-tsandripshe--1053465595.html

Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались в Цандрипше

Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались в Цандрипше

Sputnik Абхазия

Многоквартирный дом на улице Октябрьская в поселке Цандрипш сгорел в результате пожара в ночь со 2 на 3 января 2024 года. 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T15:15+0300

2025-01-22T15:15+0300

2025-01-22T15:15+0300

в абхазии

гагрский район

абхазия

цандрипш

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались, рассказал Sputnik и.о. главы администрации поселка Цандрипш Эдгар Бутба. По словам Бутба, за счет бюджета Гагрского района будут залиты бетонные перекрытия вместо деревянных, установлена кровля, будут подведены водоснабжение и электричество. Весь объем запланированных работ будет стоить около 20 миллионов рублей. Владельцам квартир предстоит провести ремонт внутри своих жилищ за свой счет, а также самостоятельно подключиться к подведенным электросетям и водопроводу. Сгоревший в ночь со 2 на 3 января 2024 года двухэтажный дом расположен на улице Октябрьская в поселке Цандрипш. Как ранее уточняли в администрации муниципалитета, там было 13 квартир, в которых фактически проживало восемь семей.

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гагрский район, абхазия, цандрипш