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Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались в Цандрипше
Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались в Цандрипше
Sputnik Абхазия
Многоквартирный дом на улице Октябрьская в поселке Цандрипш сгорел в результате пожара в ночь со 2 на 3 января 2024 года. 22.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались, рассказал Sputnik и.о. главы администрации поселка Цандрипш Эдгар Бутба. По словам Бутба, за счет бюджета Гагрского района будут залиты бетонные перекрытия вместо деревянных, установлена кровля, будут подведены водоснабжение и электричество. Весь объем запланированных работ будет стоить около 20 миллионов рублей. Владельцам квартир предстоит провести ремонт внутри своих жилищ за свой счет, а также самостоятельно подключиться к подведенным электросетям и водопроводу. Сгоревший в ночь со 2 на 3 января 2024 года двухэтажный дом расположен на улице Октябрьская в поселке Цандрипш. Как ранее уточняли в администрации муниципалитета, там было 13 квартир, в которых фактически проживало восемь семей.
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гагрский район, абхазия, цандрипш
гагрский район, абхазия, цандрипш

Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались в Цандрипше

15:15 22.01.2025
© SputnikСгоревший дом в Цандрипше
Сгоревший дом в Цандрипше - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2025
© Sputnik
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Многоквартирный дом на улице Октябрьская в поселке Цандрипш сгорел в результате пожара в ночь со 2 на 3 января 2024 года.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по восстановлению сгоревшего многоквартирного дома начались, рассказал Sputnik и.о. главы администрации поселка Цандрипш Эдгар Бутба.

"Сейчас производится очистка от завалов внутри здания, разобрали все сгоревшие деревянные перекрытия, техника вывозит мусор. Пока мы проводим работу своими силами – до утверждения сметы, которая сейчас находится на стадии экспертизы. Думаю, уже на этой неделе смета будет готова", – уточнил он.

По словам Бутба, за счет бюджета Гагрского района будут залиты бетонные перекрытия вместо деревянных, установлена кровля, будут подведены водоснабжение и электричество. Весь объем запланированных работ будет стоить около 20 миллионов рублей.
Владельцам квартир предстоит провести ремонт внутри своих жилищ за свой счет, а также самостоятельно подключиться к подведенным электросетям и водопроводу.
Сгоревший в ночь со 2 на 3 января 2024 года двухэтажный дом расположен на улице Октябрьская в поселке Цандрипш. Как ранее уточняли в администрации муниципалитета, там было 13 квартир, в которых фактически проживало восемь семей.
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