https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/shamba-pozdravil-ignateva-s-godovschinoy-podpisaniya-dogovora-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1053471056.html

Шамба поздравил Игнатьева с годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве

Шамба поздравил Игнатьева с годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T17:00+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя процветания народов двух государств. И.о. министра иностранных дел Сергей Шамба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 32-й годовщиной со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)

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абхазия, приднестровская молдавская республика, мид абхазии, политика