https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/shamba-pozdravil-ignateva-s-godovschinoy-podpisaniya-dogovora-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1053471056.html
Шамба поздравил Игнатьева с годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве
Шамба поздравил Игнатьева с годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T17:00+0300
2025-01-22T17:00+0300
2025-01-22T19:30+0300
в абхазии
абхазия
приднестровская молдавская республика
мид абхазии
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя процветания народов двух государств. И.о. министра иностранных дел Сергей Шамба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 32-й годовщиной со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)
абхазия
приднестровская молдавская республика
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9e5f52e90b0a2e61d0cc9f9d29ccb2e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, приднестровская молдавская республика, мид абхазии, политика
абхазия, приднестровская молдавская республика, мид абхазии, политика
Шамба поздравил Игнатьева с годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве
17:00 22.01.2025 (обновлено: 19:30 22.01.2025)
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя процветания народов двух государств.
И.о. министра иностранных дел Сергей Шамба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 32-й годовщиной со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.
"Подписание Договора позволило заключить десятки межведомственных соглашений, охватывающих различные сферы, благодаря которым отношения между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой достигли высочайшего уровня, основанного на крепких узах дружбы, принципов открытости и доверия, с учетом интересов друг друга", – говорится в поздравительной ноте.
Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)