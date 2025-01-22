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Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре
Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января, сообщили Sputnik в пожарно-спасательной отряде МЧС по... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T13:19+0300
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января, сообщили Sputnik в пожарно-спасательной отряде МЧС по Гагрскому району. Он вместе с двумя знакомыми спустился в яму проверить выполненные работы, когда на них обрушилась земля. Сигнал о происшествии поступил в ПСО в 17:40 от правоохранительных органов.Прибывшие на место спасатели достали из под завала мужчин, но они уже не подавали признаков жизни. Факт смерти установили медики районной больницы.
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гагра, гагрский район, абхазия, мчс абхазии, происшествия
Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре
13:19 22.01.2025 (обновлено: 14:07 22.01.2025)
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января, сообщили Sputnik в пожарно-спасательной отряде МЧС по Гагрскому району.
Как уточнили в ведомстве, один из местных жителей нанял технику и рабочих, чтобы вырыть водоотвод в районе вокзала на Сухумском шоссе.
Он вместе с двумя знакомыми спустился в яму проверить выполненные работы, когда на них обрушилась земля.
Сигнал о происшествии поступил в ПСО в 17:40 от правоохранительных органов.
Прибывшие на место спасатели достали из под завала мужчин, но они уже не подавали признаков жизни. Факт смерти установили медики районной больницы.