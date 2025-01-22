https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-v-gagre--1053465482.html

Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре

Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января, сообщили Sputnik в пожарно-спасательной отряде МЧС по... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января, сообщили Sputnik в пожарно-спасательной отряде МЧС по Гагрскому району. Он вместе с двумя знакомыми спустился в яму проверить выполненные работы, когда на них обрушилась земля. Сигнал о происшествии поступил в ПСО в 17:40 от правоохранительных органов.Прибывшие на место спасатели достали из под завала мужчин, но они уже не подавали признаков жизни. Факт смерти установили медики районной больницы.

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