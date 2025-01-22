https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/vydacha-voditelskikh-prav-i-provedenie-ekzamenov-v-avtoshkolakh-abkhazii-priostanovleny-1053470032.html

Выдача водительских прав и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены

Выдача водительских прав и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены из-за технических проблем, сообщил... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T16:40+0300

2025-01-22T16:40+0300

2025-01-22T17:51+0300

в абхазии

абхазия

гаи

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102894/26/1028942637_0:7:3617:2042_1920x0_80_0_0_0326ac7addd4c49cfb40d0d98dc0bef3.jpg

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены из-за технических проблем, сообщил Sputnik начальник УГАИ республики Дамей Авидзба. По его словам, решение проблемы может занять больше месяца. При этом замена просроченных водительских прав осуществляется в прежнем режиме.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гаи