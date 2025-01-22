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Выдача водительских прав и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены
Выдача водительских прав и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены из-за технических проблем, сообщил... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T16:40+0300
2025-01-22T16:40+0300
2025-01-22T17:51+0300
в абхазии
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены из-за технических проблем, сообщил Sputnik начальник УГАИ республики Дамей Авидзба. По его словам, решение проблемы может занять больше месяца. При этом замена просроченных водительских прав осуществляется в прежнем режиме.
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Выдача водительских прав и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены
16:40 22.01.2025 (обновлено: 17:51 22.01.2025)
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в автошколах Абхазии приостановлены из-за технических проблем, сообщил Sputnik начальник УГАИ республики Дамей Авидзба.
По его словам, решение проблемы может занять больше месяца.
При этом замена просроченных водительских прав осуществляется в прежнем режиме.