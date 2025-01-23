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Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых
Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщил в интервью радио Sputnik советник министра сельского хозяйства... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщил в интервью радио Sputnik советник министра сельского хозяйства Алик Логуа. Логуа отметил, что Минсельхоз закупил препараты для лечения цитрусовых на десять миллионов рублей и направил в районы республики. Жители могли получить их бесплатно и провести обработку своих насаждений. Он добавил, что к следующему цитрусовому сезону в селе Пшап появится перерабатывающий завод, где будут принимать продукцию, которую местные жители не смогли реализовать. Строительство предприятия планируют завершить летом.
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абхазия, россия, цитрусовые, экспорт, экономика
абхазия, россия, цитрусовые, экспорт, экономика
Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых
09:00 23.01.2025 (обновлено: 11:39 23.01.2025)
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщил в интервью радио Sputnik советник министра сельского хозяйства Алик Логуа.
По его словам, урожай в этом сезоне составил около 50 тысяч тонн и отличался высоким качеством.
Логуа отметил, что Минсельхоз закупил препараты для лечения цитрусовых на десять миллионов рублей и направил в районы республики. Жители могли получить их бесплатно и провести обработку своих насаждений.
Он добавил, что к следующему цитрусовому сезону в селе Пшап появится перерабатывающий завод, где будут принимать продукцию, которую местные жители не смогли реализовать. Строительство предприятия планируют завершить летом.