https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-373-tysyachi-tonn-tsitrusovykh-1053473157.html

Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых

Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщил в интервью радио Sputnik советник министра сельского хозяйства... 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T09:00+0300

2025-01-23T09:00+0300

2025-01-23T11:39+0300

в абхазии

абхазия

россия

цитрусовые

экспорт

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049153739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3efe9e6c47e8fe7156653ab95b2c13e.jpg

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщил в интервью радио Sputnik советник министра сельского хозяйства Алик Логуа. Логуа отметил, что Минсельхоз закупил препараты для лечения цитрусовых на десять миллионов рублей и направил в районы республики. Жители могли получить их бесплатно и провести обработку своих насаждений. Он добавил, что к следующему цитрусовому сезону в селе Пшап появится перерабатывающий завод, где будут принимать продукцию, которую местные жители не смогли реализовать. Строительство предприятия планируют завершить летом.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, цитрусовые, экспорт, экономика