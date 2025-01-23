https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/abkhazskiy-biznesmen-levan-mikaa-lishen-rossiyskogo-grazhdanstva-1053481468.html

Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства

Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT. 23.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-23T20:35+0300

абхазия

россия

гражданство

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT. Информацию агентству подтвердили источники в российских силовых структурах. Леван Микаа участвовал в протестных акциях в Абхазии в ноябре 2024 года, в результате которых ушел в отставку Аслан Бжания, и были назначены досрочные президентские выборы.

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