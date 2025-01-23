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Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства
Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT. 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T20:35+0300
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2025-01-23T20:35+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT. Информацию агентству подтвердили источники в российских силовых структурах. Леван Микаа участвовал в протестных акциях в Абхазии в ноябре 2024 года, в результате которых ушел в отставку Аслан Бжания, и были назначены досрочные президентские выборы.
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абхазия, россия, гражданство
абхазия, россия, гражданство
Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT.
Информацию агентству подтвердили
источники в российских силовых структурах.
Леван Микаа участвовал в протестных акциях в Абхазии в ноябре 2024 года, в результате которых ушел в отставку Аслан Бжания, и были назначены досрочные президентские выборы.