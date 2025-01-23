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Бганба: необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента
Бганба: необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента Абхазии. 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T17:10+0300
2025-01-23T17:10+0300
2025-01-23T17:50+0300
в абхазии
абхазия
энергоэффективность
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента Абхазии. Об этом на совещании с главами районов заявил и.о. президента Валерий Бганба. Районные администрации в преддверии выборов также должны обеспечить безопасность и решить технические вопросы, в том числе с транспортом, чтобы у всех граждан была возможность принять участие в голосовании. Сейчас в Абхазии действует четырехчасовой график отключения электричества в сутки.
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абхазия, энергоэффективность, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, энергоэффективность, выборы президента абхазии - 2025
Бганба: необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента
17:10 23.01.2025 (обновлено: 17:50 23.01.2025)
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента Абхазии.
Об этом на совещании с главами районов заявил и.о. президента Валерий Бганба.
"Необходимо заранее договориться с руководством "Черноморэнерго" о том, чтобы с 8 утра 15 февраля до 8 утра 16 февраля избирательные участки были обеспечены электроэнергией", — подчеркнул он.
Районные администрации в преддверии выборов также должны обеспечить безопасность и решить технические вопросы, в том числе с транспортом, чтобы у всех граждан была возможность принять участие в голосовании.
Сейчас в Абхазии действует четырехчасовой график отключения электричества в сутки.