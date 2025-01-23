https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/bganba-neobkhodimo-obespechit-bespereboynoe-elektrosnabzhenie-v-den-vyborov-prezidenta-1053479791.html

Бганба: необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента

Бганба: необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента Абхазии. 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T17:10+0300

2025-01-23T17:10+0300

2025-01-23T17:50+0300

в абхазии

абхазия

энергоэффективность

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов президента Абхазии. Об этом на совещании с главами районов заявил и.о. президента Валерий Бганба. Районные администрации в преддверии выборов также должны обеспечить безопасность и решить технические вопросы, в том числе с транспортом, чтобы у всех граждан была возможность принять участие в голосовании. Сейчас в Абхазии действует четырехчасовой график отключения электричества в сутки.

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абхазия, энергоэффективность, выборы президента абхазии - 2025