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Фонд соцстрахования Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году
Фонд соцстрахования Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Фонд соцстрахования и охраны труда Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году при плане в 197,8 миллиона... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
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2025-01-23T17:07+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Фонд соцстрахования и охраны труда Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году при плане в 197,8 миллиона, рассказала радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда Ирма Чантурия. Общая сумма оплаченных задолженностей за прошлые годы составила 7,6 миллиона рублей при запланированных 10 миллионах. Фонд производит оплату семи видов государственных пособий. Как отметила Чантурия, основные выплаты в 2024 году выпали на категорию "временно нетрудоспособные граждане". Так 1190 человек получили по 16 400 рублей, всего - 19,5 миллиона рублей. Выплаты по беременности и родам получили 485 женщин на общую сумму 41,5 миллиона рублей. По рождению ребенка в общем выплатили 34,2 миллиона рублей.
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абхазия, общество, пособия, социальные пособия
Фонд соцстрахования Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году
12:00 23.01.2025 (обновлено: 17:07 23.01.2025)
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Фонд соцстрахования и охраны труда Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году при плане в 197,8 миллиона, рассказала радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда Ирма Чантурия.
Бюджетные организации в прошлом году зачислили около 53 миллионов рублей, юридические и физические лица – 136,3 миллиона рублей.
Общая сумма оплаченных задолженностей за прошлые годы составила 7,6 миллиона рублей при запланированных 10 миллионах.
Фонд производит оплату семи видов государственных пособий.
Как отметила Чантурия, основные выплаты в 2024 году выпали на категорию "временно нетрудоспособные граждане". Так 1190 человек получили по 16 400 рублей, всего - 19,5 миллиона рублей.
Выплаты по беременности и родам получили 485 женщин на общую сумму 41,5 миллиона рублей.
По рождению ребенка в общем выплатили 34,2 миллиона рублей.