https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-poluchil-vyplaty-na-summu-2078-milliona-rubley-v-2024-godu-1053478354.html

Фонд соцстрахования Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году

Фонд соцстрахования Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Фонд соцстрахования и охраны труда Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году при плане в 197,8 миллиона... 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T12:00+0300

2025-01-23T12:00+0300

2025-01-23T17:07+0300

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Фонд соцстрахования и охраны труда Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году при плане в 197,8 миллиона, рассказала радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда Ирма Чантурия. Общая сумма оплаченных задолженностей за прошлые годы составила 7,6 миллиона рублей при запланированных 10 миллионах. Фонд производит оплату семи видов государственных пособий. Как отметила Чантурия, основные выплаты в 2024 году выпали на категорию "временно нетрудоспособные граждане". Так 1190 человек получили по 16 400 рублей, всего - 19,5 миллиона рублей. Выплаты по беременности и родам получили 485 женщин на общую сумму 41,5 миллиона рублей. По рождению ребенка в общем выплатили 34,2 миллиона рублей.

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