https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/grazhdanin-i-nachalnik-gabeliya-o-perevypolnenii-plana-po-sboru-nalogov-1053470211.html

Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов

Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов

Sputnik Абхазия

В бюджет страны поступило больше налогов, чем ожидалось. Что этому способствовало, в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности министра по налогам... 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T10:44+0300

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Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов

В бюджет страны поступило больше налогов, чем ожидалось. Что этому способствовало, в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности министра по налогам и сборам Михаил Габелия.За 2024 год в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму более 6 миллиардов 421 миллиона рублей при плане 5 миллиардов 722 миллиона рублей. Выполнение составило 112%.

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