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Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов
Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов
Sputnik Абхазия
В бюджет страны поступило больше налогов, чем ожидалось. Что этому способствовало, в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности министра по налогам... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T10:44+0300
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Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов
В бюджет страны поступило больше налогов, чем ожидалось. Что этому способствовало, в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности министра по налогам и сборам Михаил Габелия.За 2024 год в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму более 6 миллиардов 421 миллиона рублей при плане 5 миллиардов 722 миллиона рублей. Выполнение составило 112%.
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абхазия, налоги, подкасты, бюджет, аудио
Гражданин и начальник: Габелия о перевыполнении плана по сбору налогов
10:44 23.01.2025 (обновлено: 11:44 23.01.2025)
В бюджет страны поступило больше налогов, чем ожидалось. Что этому способствовало, в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности министра по налогам и сборам Михаил Габелия.
За 2024 год в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму более 6 миллиардов 421 миллиона рублей при плане 5 миллиардов 722 миллиона рублей. Выполнение составило 112%.