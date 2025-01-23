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Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса
Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса
Sputnik Абхазия
Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил, почему ВСУ до сих пор находятся в Курской области. 23.01.2025, Sputnik Абхазия
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Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса
Sputnik Абхазия
Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса
По словам эксперта, в Курской области сейчас присутствуют не только украинские элиты, но и зарубежные наемники, которые имеют боевой опыт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, курск, украина, нато, спецоперация, аудио
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Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса

15:02 23.01.2025 (обновлено: 15:41 23.01.2025)
Радио
Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса
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Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил, почему ВСУ до сих пор находятся в Курской области.
По словам эксперта, в Курской области сейчас присутствуют не только украинские элиты, но и зарубежные наемники, которые имеют боевой опыт.

"Бои идут тяжелые, вязкие. Противник использует большое количество беспилотников — там небо черное от них. Поэтому продвижение занимает определенное время. Не стоит забывать, что Курскую область еще мониторят из космоса. И продвижение наших войск противнику, скажем так, почти известны, поэтому сосредотачиваться наши стараются скрытно. Прорывы, освобождение населенных пунктов — это все сложно. Есть риск потери наших военнослужащих. Он был и существует. Противник хитрый, коварный, но все-таки нашим удается продвигаться. При этом, мы их не просто вытесняем, а уничтожаем. Противник старается туда перебрасывать как можно больше подразделений. По некоторым оценкам, там военнослужащие из числа 18-20 бригад, их стараются ротировать, пополнять новыми, потому что, видимо, дана команда удержать Курскую область любой ценой", – разъяснил Леонков.

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