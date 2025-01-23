Леонков о ВСУ в Курской области: большое количество БПЛА у противника и съемки из космоса

"Бои идут тяжелые, вязкие. Противник использует большое количество беспилотников — там небо черное от них. Поэтому продвижение занимает определенное время. Не стоит забывать, что Курскую область еще мониторят из космоса. И продвижение наших войск противнику, скажем так, почти известны, поэтому сосредотачиваться наши стараются скрытно. Прорывы, освобождение населенных пунктов — это все сложно. Есть риск потери наших военнослужащих. Он был и существует. Противник хитрый, коварный, но все-таки нашим удается продвигаться. При этом, мы их не просто вытесняем, а уничтожаем. Противник старается туда перебрасывать как можно больше подразделений. По некоторым оценкам, там военнослужащие из числа 18-20 бригад, их стараются ротировать, пополнять новыми, потому что, видимо, дана команда удержать Курскую область любой ценой", – разъяснил Леонков.