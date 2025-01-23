https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/obyavleny-pobedili-konkursa-vokalistov-khibly-gerzmava-1053472969.html

Объявлены победили конкурса вокалистов Хиблы Герзмава

Объявлены победили конкурса вокалистов Хиблы Герзмава

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Объявлены победители конкурса вокалистов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. 23.01.2025, Sputnik Абхазия

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россия

культура

хибла герзмава

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Объявлены победители конкурса вокалистов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Гран-при взяла Полина Шароварова из России. Первая премия: Вторая премия: Третья премия: Закрытие состоится 24 января. Остальным финалистам будут вручены дипломы и специальные призы. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на участие было подано 978 заявок из 23 стран. Общий призовой фонд составляет 13,2 миллиона рублей.

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россия, культура, хибла герзмава