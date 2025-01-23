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https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/obyavleny-pobedili-konkursa-vokalistov-khibly-gerzmava-1053472969.html
Объявлены победили конкурса вокалистов Хиблы Герзмава
Объявлены победили конкурса вокалистов Хиблы Герзмава
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Объявлены победители конкурса вокалистов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. 23.01.2025, Sputnik Абхазия
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россия
культура
хибла герзмава
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Объявлены победители конкурса вокалистов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Гран-при взяла Полина Шароварова из России. Первая премия: Вторая премия: Третья премия: Закрытие состоится 24 января. Остальным финалистам будут вручены дипломы и специальные призы. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на участие было подано 978 заявок из 23 стран. Общий призовой фонд составляет 13,2 миллиона рублей.
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россия, культура, хибла герзмава
россия, культура, хибла герзмава

Объявлены победили конкурса вокалистов Хиблы Герзмава

10:32 23.01.2025 (обновлено: 11:43 23.01.2025)
© Конкурс Хиблы ГерзмаваЭкспертное жюри конкурса Хиблы Герзмава
Экспертное жюри конкурса Хиблы Герзмава - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2025
© Конкурс Хиблы Герзмава
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Объявлены победители конкурса вокалистов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
Гран-при взяла Полина Шароварова из России.
Первая премия:
Самира Галимова, сопрано (Россия)
Юлия Вакула, меццо-сопрано (Россия)
Вторая премия:
Иван Бородулин, контратенор (Россия)
Евгений Бовыкин, баритон (Россия)
Третья премия:
Элен Егиазарян, сопрано (Армения)
Елизавета Кулагина, сопрано (Россия)
Закрытие состоится 24 января. Остальным финалистам будут вручены дипломы и специальные призы.
Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на участие было подано 978 заявок из 23 стран. Общий призовой фонд составляет 13,2 миллиона рублей.
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