Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР
14:00 23.01.2025 (обновлено: 17:16 23.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.