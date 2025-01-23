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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-solnoe-na-pokrovskom-napravlenii-v-dnr-1053478672.html
Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. 23.01.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР

14:00 23.01.2025 (обновлено: 17:16 23.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Солёное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.
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