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Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии
Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии
Sputnik Абхазия
Как продвигать и популяризировать отдых в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела рекламы и связей со СМИ абхазской туркомпании Астан... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T13:20+0300
2025-01-23T13:20+0300
2025-01-23T13:20+0300
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Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии
Какие методы и способы привлечения туристов эффективно себя зарекомендовали, в том числе и в республике, что еще нуждается в развитии и как достичь результатов? Ответы на эти вопросы искали в программе "Турбаза" с руководителем отдела рекламы и связей со СМИ абхазской туркомпании Астаном Барциц и директором фестиваля "Мандарин" Светланой Габуния.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, туризм, аудио
Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии
Как продвигать и популяризировать отдых в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела рекламы и связей со СМИ абхазской туркомпании Астан Барциц и директор фестиваля "Мандарин" Светлана Габуния.
Какие методы и способы привлечения туристов эффективно себя зарекомендовали, в том числе и в республике, что еще нуждается в развитии и как достичь результатов?
Ответы на эти вопросы искали в программе "Турбаза" с руководителем отдела рекламы и связей со СМИ абхазской туркомпании Астаном Барциц и директором фестиваля "Мандарин" Светланой Габуния.