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Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии

Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии

Sputnik Абхазия

Как продвигать и популяризировать отдых в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела рекламы и связей со СМИ абхазской туркомпании Астан... 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T13:20+0300

2025-01-23T13:20+0300

2025-01-23T13:20+0300

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Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Барциц и Габуния о популяризации отдыха в Абхазии

Какие методы и способы привлечения туристов эффективно себя зарекомендовали, в том числе и в республике, что еще нуждается в развитии и как достичь результатов? Ответы на эти вопросы искали в программе "Турбаза" с руководителем отдела рекламы и связей со СМИ абхазской туркомпании Астаном Барциц и директором фестиваля "Мандарин" Светланой Габуния.Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, туризм, аудио