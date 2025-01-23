https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/vypolnenie-byudzhetnykh-obyazatelstv-obsudili-na-soveschanii-io-prezidenta-abkhazii-1053479309.html

Выполнение бюджетных обязательств обсудили на совещании и.о. президента Абхазии

Выполнение бюджетных обязательств обсудили на совещании и.о. президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Выполнение бюджетных обязательств обсудили на совещании и.о. президента Абхазии Валерия Бганба с главами районов. 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T16:00+0300

2025-01-23T16:00+0300

2025-01-23T17:45+0300

в абхазии

абхазия

бюджет

зарплаты

валерий бганба

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Выполнение бюджетных обязательств обсудили на совещании и.о. президента Абхазии Валерия Бганба с главами районов. Гагрский район Зарплата бюджетникам будет выплачена в полном объеме. Районный бюджет на данный момент составляет 20 миллионов рублей, обязательства за январь — 64 миллиона. Несмотря на это, по словам и.о. главы Адамура Цишба, власти надеются выполнить все обязательства. Гудаутский район Зарплата бюджетникам выплачена за декабрь 2024 года. В январе картина может измениться, и потребуется помощь из республиканского бюджета. Сухумский район На 1 января все обязательства перед бюджетниками выполнены благодаря финансовому остатку с прошлого года. Гулрыпшский район Для выплаты зарплат за январь в бюджете уже зарезервированы необходимые финансы. Очамчырский район 2024 год был закрыт без задолженностей перед бюджетниками. По словам и.о. главы Артемона Габелая, основа районного бюджета — поступления от рыбного промысла. В этом году показатели небольшие. Ткуарчалский район В полном объеме выплачена зарплата бюджетникам за декабрь 2024 года. По словам и.о. главы Виталия Квициния, район не дополучил в прошлом году из республиканского бюджета порядка 35 миллионов рублей. Однако в январе бюджетные обязательства будут выполнены. Галский район Минфин Абхазии помог району выплатить субсидии и дотации в конце 2024 года. Задолженностей нет.

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