https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/gerzmava-protsvetanie-abkhazii-nerazryvno-svyazano-s-rossiey-1053488287.html

Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией

Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава. 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

хибла герзмава

россия

абхазия

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава. Надо избегать политических процессов или событий, которые могут негативно сказываться на восприятии республики, добавила Герзмава в интервью ТАСС. Более 90% жителей Абхазии, согласно опросу ВЦИОМ, положительно относятся к России. Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.

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хибла герзмава, россия, абхазия