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Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией
Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава. 24.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава. Надо избегать политических процессов или событий, которые могут негативно сказываться на восприятии республики, добавила Герзмава в интервью ТАСС. Более 90% жителей Абхазии, согласно опросу ВЦИОМ, положительно относятся к России. Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.
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хибла герзмава, россия, абхазия
хибла герзмава, россия, абхазия

Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией

16:00 24.01.2025 (обновлено: 18:51 24.01.2025)
© Sputnik / Мария Девахина / Перейти в фотобанкП/к, посвященная открытию 106-го сезона в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
П/к, посвященная открытию 106-го сезона в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Мария Девахина
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава.
"Я считаю, что отношения между Абхазией и Россией складываются замечательно, мы участвуем в различных совместных культурных проектах и ценим дружбу наших народов", — отметила она.
Надо избегать политических процессов или событий, которые могут негативно сказываться на восприятии республики, добавила Герзмава в интервью ТАСС.
Более 90% жителей Абхазии, согласно опросу ВЦИОМ, положительно относятся к России.
Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.
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