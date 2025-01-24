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Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией
Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава. 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T16:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава. Надо избегать политических процессов или событий, которые могут негативно сказываться на восприятии республики, добавила Герзмава в интервью ТАСС. Более 90% жителей Абхазии, согласно опросу ВЦИОМ, положительно относятся к России. Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.
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хибла герзмава, россия, абхазия
Герзмава: процветание Абхазии неразрывно связано с Россией
16:00 24.01.2025 (обновлено: 18:51 24.01.2025)
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Будущее и процветание Абхазии неразрывно связаны с Россией, мудрый абхазский народ это прекрасно понимает, заявила Хибла Герзмава.
"Я считаю, что отношения между Абхазией и Россией складываются замечательно, мы участвуем в различных совместных культурных проектах и ценим дружбу наших народов", — отметила она.
Надо избегать политических процессов или событий, которые могут негативно сказываться на восприятии республики, добавила Герзмава в интервью ТАСС.
Более 90% жителей Абхазии, согласно опросу ВЦИОМ, положительно относятся к России.
Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.