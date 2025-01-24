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Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале
Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале
Sputnik Абхазия
Председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T10:56+0300
2025-01-24T10:56+0300
2025-01-24T10:56+0300
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Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале
Насколько продвинулся вопрос с открытием полигона для хранения бытовых отходов, как решается проблема с водоснабжением в районе, какова ситуация со сбором налогов и как государство помогает селянам? Подробнее об этом в нашем подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале
Председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Насколько продвинулся вопрос с открытием полигона для хранения бытовых отходов, как решается проблема с водоснабжением в районе, какова ситуация со сбором налогов и как государство помогает селянам?
Подробнее об этом в нашем подкасте
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