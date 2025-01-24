https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/glavnyy-chetverg-kantariya-o-vodosnabzhenii-selskom-khozyaystve-nalogakh-i-svalke-v-gale--1053474490.html

Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале

Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале

Sputnik Абхазия

Председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 24.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-24T10:56+0300

2025-01-24T10:56+0300

2025-01-24T10:56+0300

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Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале Sputnik Абхазия Главный четверг: Кантария о водоснабжении, сельском хозяйстве, налогах и свалке в Гале

Насколько продвинулся вопрос с открытием полигона для хранения бытовых отходов, как решается проблема с водоснабжением в районе, какова ситуация со сбором налогов и как государство помогает селянам? Подробнее об этом в нашем подкасте.

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