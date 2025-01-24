https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-sigaret-iz-abkhazii-v-rossiyu-1053484218.html

Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию

Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

сигареты

россия

таможня

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию.35-летний гражданин России объяснил, что приобрел их "для себя и в подарок родственникам".Табачная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях.С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.

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абхазия, сигареты, россия, таможня