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Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию
Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T11:00+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию.35-летний гражданин России объяснил, что приобрел их "для себя и в подарок родственникам".Табачная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях.С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.
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абхазия, сигареты, россия, таможня
абхазия, сигареты, россия, таможня
Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию
11:00 24.01.2025 (обновлено: 11:52 24.01.2025)
СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию.
В багажнике автомобиле VOLKSWAGEN POLO, остановленном на таможенном посту МАПП "Адлер", обнаружили 425 пачек сигарет иностранного производства без российских акцизных марок и маркировки.
35-летний гражданин России объяснил, что приобрел их "для себя и в подарок родственникам".
Табачная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.