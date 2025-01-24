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Минэнерготрансу Абхазии поручено провести финансовый и технический аудит "Черноморэнерго"
Минэнерготрансу Абхазии поручено провести финансовый и технический аудит "Черноморэнерго"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Минэнерготрансу Абхазии поручено провести финансовый и технический аудит "Черноморэнерго" для обеспечения энергобезопасности... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T16:10+0300
2025-01-24T16:10+0300
2025-01-24T18:53+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
валерий бганба
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Минэнерготрансу Абхазии поручено провести финансовый и технический аудит "Черноморэнерго" для обеспечения энергобезопасности республики и повышения эффективности деятельности предприятия. Распоряжение подписал и.о. президента Валерий Бганба. Ведомству также поручено: Персональная ответственность за реализацию распоряжения возложена на и.о. министра энергетики Джансуха Нанба и гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия.
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черноморэнерго, абхазия, валерий бганба
черноморэнерго, абхазия, валерий бганба
Минэнерготрансу Абхазии поручено провести финансовый и технический аудит "Черноморэнерго"
16:10 24.01.2025 (обновлено: 18:53 24.01.2025)
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Минэнерготрансу Абхазии поручено провести финансовый и технический аудит "Черноморэнерго" для обеспечения энергобезопасности республики и повышения эффективности деятельности предприятия.
Распоряжение подписал и.о. президента Валерий Бганба.
Ведомству также поручено:
организовать оценку рыночной стоимости недвижимого имущества "Черноморэнерго" и недвижимого имущества, относящегося к электроэнергетической системе, но не стоящего на балансе РУП;
поставить на баланс "Черноморэнерго" ранее неучтенные объекты недвижимого имущества, относящиеся к электроэнергетической системе, находящиеся в государственной собственности, включая малые ГЭС и высоковольтные линии;
завершить работу по выявлению незаконно установленных трансформаторов, определить технические условия их присоединения к электрическим сетям.
Персональная ответственность за реализацию распоряжения возложена на и.о. министра энергетики Джансуха Нанба и гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия.