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Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района
Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района в рамках программы льготного кредитования, которую Абхазия реализует... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T20:31+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района в рамках программы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал совладелец предприятия Батал Дзяпшба. Еще двоих будущих сотрудников предприятия отправили на Лианозовский молочный комбинат в Москве для получения необходимых навыков, отметил Дзяпшба. По его словам, работа завода будет рассчитана на местный рынок. При этом не исключено, что в случае роста объемов производства, удастся выйти и на российский рынок. Сырье планируют закупать у местных фермеров. На предприятии будут производить сметану, молоко, кефир, йогурты и сыры. Батал Дзяпшба сообщил, что запуск молочного завода намечен на июль этого года. На предприятии будут работать около 70 человек.
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молоко, абхазия, очамчырский район, россия
молоко, абхазия, очамчырский район, россия
Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района в рамках программы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал совладелец предприятия Батал Дзяпшба.
Оборудование для завода заказали в Италии, в республику его должны доставить к концу марта. Планируется приезд двоих технологов из Пармы, они в течение года будут обучать работников завода.
Еще двоих будущих сотрудников предприятия отправили на Лианозовский молочный комбинат в Москве для получения необходимых навыков, отметил Дзяпшба.
По его словам, работа завода будет рассчитана на местный рынок. При этом не исключено, что в случае роста объемов производства, удастся выйти и на российский рынок.
Сырье планируют закупать у местных фермеров. На предприятии будут производить сметану, молоко, кефир, йогурты и сыры.
Батал Дзяпшба сообщил, что запуск молочного завода намечен на июль этого года. На предприятии будут работать около 70 человек.