https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/molochnyy-zavod-postroyat-v-sele-labra-ochamchyrskogo-rayona-1053489366.html

Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района

Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района в рамках программы льготного кредитования, которую Абхазия реализует... 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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очамчырский район

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Молочный завод построят в селе Лабра Очамчырского района в рамках программы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал совладелец предприятия Батал Дзяпшба. Еще двоих будущих сотрудников предприятия отправили на Лианозовский молочный комбинат в Москве для получения необходимых навыков, отметил Дзяпшба. По его словам, работа завода будет рассчитана на местный рынок. При этом не исключено, что в случае роста объемов производства, удастся выйти и на российский рынок. Сырье планируют закупать у местных фермеров. На предприятии будут производить сметану, молоко, кефир, йогурты и сыры. Батал Дзяпшба сообщил, что запуск молочного завода намечен на июль этого года. На предприятии будут работать около 70 человек.

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молоко, абхазия, очамчырский район, россия