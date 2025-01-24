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План с плюсом и переход на упрощенку: итоги работы налоговой службы Абхазии
План с плюсом и переход на упрощенку: итоги работы налоговой службы Абхазии
Sputnik Абхазия
И.о. министра по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия рассказал в эфире радио Sputnik об итогах работы в 2024 году, и как местный бизнес переходит на... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T20:05+0300
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И.о. министра по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия рассказал в эфире радио Sputnik об итогах работы в 2024 году, и как местный бизнес переходит на упрощенную систему налогообложения. В 2024 году в бюджет Абхазии поступило свыше 6,4 миллиардов рублей налоговых платежей, сообщил Габелия. По его словам, выполнение плана по налоговым платежам составило 112 %.
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видео, мультимедиа, налоги, абхазия, видео
видео, мультимедиа, налоги, абхазия, видео
План с плюсом и переход на упрощенку: итоги работы налоговой службы Абхазии
20:05 24.01.2025 (обновлено: 21:25 24.01.2025)
И.о. министра по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия рассказал в эфире радио Sputnik об итогах работы в 2024 году, и как местный бизнес переходит на упрощенную систему налогообложения.
В 2024 году в бюджет Абхазии поступило свыше 6,4 миллиардов рублей налоговых платежей, сообщил Габелия.
По его словам, выполнение плана по налоговым платежам составило 112 %.