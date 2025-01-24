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План с плюсом и переход на упрощенку: итоги работы налоговой службы Абхазии

План с плюсом и переход на упрощенку: итоги работы налоговой службы Абхазии

Sputnik Абхазия

И.о. министра по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия рассказал в эфире радио Sputnik об итогах работы в 2024 году, и как местный бизнес переходит на... 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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И.о. министра по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия рассказал в эфире радио Sputnik об итогах работы в 2024 году, и как местный бизнес переходит на упрощенную систему налогообложения. В 2024 году в бюджет Абхазии поступило свыше 6,4 миллиардов рублей налоговых платежей, сообщил Габелия. По его словам, выполнение плана по налоговым платежам составило 112 %.

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