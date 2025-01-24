https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/remontnye-raboty-v-gale-prodolzhatsya-iz-za-novykh-protechek-na-vodoprovodnoy-magistrali-1053488781.html

Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали

Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета... 24.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-24T19:15+0300

2025-01-24T19:15+0300

2025-01-24T19:15+0300

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водоснабжение

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета Дмитрий Адлейба. Часть утечек устранена, оставшиеся планируют починить в течение одного или двух дней. Сейчас вода есть только в части города. Как рассказал в эфире радио Sputnik председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария, основная проблема с водоснабжением в Гале — ветхие водопроводные трубы. По его словам, вода поступает самотеком с расположенного на возвышенности головного резервуара по трубам, которые были уложены в 1950-1960-х годах. Они давно обветшали и нуждаются в замене, что приводит к частым поломкам на водопроводной магистрали. Устранением протечек занимается Галское Управление городского хозяйства и Водоканал. С учетом масштаба проблемы и частых аварийных ситуаций, им сложно самим справляться с задачами. Нужно заменить около 25 километров труб, уточнил Кантария.

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гал, галский район, абхазия, водоснабжение