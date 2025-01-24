https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/remontnye-raboty-v-gale-prodolzhatsya-iz-za-novykh-protechek-na-vodoprovodnoy-magistrali-1053488781.html
Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали
Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T19:15+0300
2025-01-24T19:15+0300
2025-01-24T19:15+0300
в абхазии
гал
галский район
абхазия
водоснабжение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/18/1053488615_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_61eb22fa421a321d6d8ec8bf26dc4a2c.jpg
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета Дмитрий Адлейба. Часть утечек устранена, оставшиеся планируют починить в течение одного или двух дней. Сейчас вода есть только в части города. Как рассказал в эфире радио Sputnik председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария, основная проблема с водоснабжением в Гале — ветхие водопроводные трубы. По его словам, вода поступает самотеком с расположенного на возвышенности головного резервуара по трубам, которые были уложены в 1950-1960-х годах. Они давно обветшали и нуждаются в замене, что приводит к частым поломкам на водопроводной магистрали. Устранением протечек занимается Галское Управление городского хозяйства и Водоканал. С учетом масштаба проблемы и частых аварийных ситуаций, им сложно самим справляться с задачами. Нужно заменить около 25 километров труб, уточнил Кантария.
гал
галский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/18/1053488615_114:0:1167:790_1920x0_80_0_0_471657c5667a2b9c790a05fc802c8110.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гал, галский район, абхазия, водоснабжение
гал, галский район, абхазия, водоснабжение
Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Ремонтные работы в Гале продолжатся из-за новых протечек на водопроводной магистрали, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета Дмитрий Адлейба.
Часть утечек устранена, оставшиеся планируют починить в течение одного или двух дней. Сейчас вода есть только в части города.
"У нас две трубы — диаметром 500 и 700 сантиметров. На каждой из них по несколько утечек на разных участках. Вчера получили экскаватор, который стараемся использовать в полной мере, пока он в нашем распоряжении. Чтобы добраться до одной утечки иногда приходится снимать до 10-20 кубометров грунта", — отметил он.
Как рассказал в эфире радио Sputnik председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария, основная проблема с водоснабжением в Гале — ветхие водопроводные трубы.
По его словам, вода поступает самотеком с расположенного на возвышенности головного резервуара по трубам, которые были уложены в 1950-1960-х годах.
Они давно обветшали и нуждаются в замене, что приводит к частым поломкам на водопроводной магистрали.
Устранением протечек занимается Галское Управление городского хозяйства и Водоканал. С учетом масштаба проблемы и частых аварийных ситуаций, им сложно самим справляться с задачами. Нужно заменить около 25 километров труб, уточнил Кантария.