Российские войска освободили девять населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области
13:30 24.01.2025 (обновлено: 18:44 24.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка ЛНР, Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка, Шевченко и Времевка ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
С 18 по 24 января Вооруженными силами России нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30758 единиц специальной военной автомобильной техники.