https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/takie-obstoyatelstva-khalvash-o-nalogovykh-postupleniyakh-v-2024-godu--1053476388.html
Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году
Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году
Sputnik Абхазия
Депутат Парламента Абхазии Беслан Халваш в интервью радио Sputnik проанализировал ситуацию с налоговыми поступлениями в 2024 году. 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T13:33+0300
2025-01-24T13:33+0300
2025-01-24T13:57+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
налоги
бюджет
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/17/1053477537_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5523b63ac93c48fa797c35804b4b6cf5.jpg
Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году
Около 6,5 миллиарда рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за 2024 год при плане в 5,7 миллиарда. Перевыполнение составило 12 процентов. О чем говорят эти цифры, за счет чего удалось собрать больше налогов, чем планировалось, и как эти данные используются при формировании бюджета на 2025 год, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. По его словам, сказалась совокупность факторов.Халваш считает, что в прошлом году Министерство по налогам и сборам начало работать лучше. "Радует, что наши предприниматели имеют возможность дистанционно сдавать бухгалтерскую отчетность. То есть анализировать работу бизнес среды Министерство по налогам и сборам стало лучше", – сказал Халваш. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/17/1053477537_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_d6bd2ef3c779e7475914deb6fd301855.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, налоги, бюджет, парламент абхазии, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, налоги, бюджет, парламент абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году
13:33 24.01.2025 (обновлено: 13:57 24.01.2025)
Депутат Парламента Абхазии Беслан Халваш в интервью радио Sputnik проанализировал ситуацию с налоговыми поступлениями в 2024 году.
Около 6,5 миллиарда рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за 2024 год при плане в 5,7 миллиарда. Перевыполнение составило 12 процентов. О чем говорят эти цифры, за счет чего удалось собрать больше налогов, чем планировалось, и как эти данные используются при формировании бюджета на 2025 год, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
По его словам, сказалась совокупность факторов.
"Это и автоматизированное администрирование платежей Министерством по налогам и сборам, и увеличение предпринимательской активности в стране. В последнее время в нашей стране появилось много новых предприятий, это новые субъекты налогообложения. Бизнес интенсивно развивается", – отметил депутат.
Халваш считает, что в прошлом году Министерство по налогам и сборам начало работать лучше.
"Радует, что наши предприниматели имеют возможность дистанционно сдавать бухгалтерскую отчетность. То есть анализировать работу бизнес среды Министерство по налогам и сборам стало лучше", – сказал Халваш.