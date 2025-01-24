https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/takie-obstoyatelstva-khalvash-o-nalogovykh-postupleniyakh-v-2024-godu--1053476388.html

Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году

Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Абхазии Беслан Халваш в интервью радио Sputnik проанализировал ситуацию с налоговыми поступлениями в 2024 году. 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Халваш о налоговых поступлениях в 2024 году

Около 6,5 миллиарда рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за 2024 год при плане в 5,7 миллиарда. Перевыполнение составило 12 процентов. О чем говорят эти цифры, за счет чего удалось собрать больше налогов, чем планировалось, и как эти данные используются при формировании бюджета на 2025 год, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. По его словам, сказалась совокупность факторов.Халваш считает, что в прошлом году Министерство по налогам и сборам начало работать лучше. "Радует, что наши предприниматели имеют возможность дистанционно сдавать бухгалтерскую отчетность. То есть анализировать работу бизнес среды Министерство по налогам и сборам стало лучше", – сказал Халваш. Слушайте подкаст.

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