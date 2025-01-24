https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/v-byudzhet-abkhazii-postupilo-64-mln-rub-za-polzovanie-vodnymi-biologicheskimi-resursami-1053487997.html

В бюджет Абхазии поступило 6,4 млн руб за пользование водными биологическими ресурсами

В бюджет Абхазии поступило 6,4 млн руб за пользование водными биологическими ресурсами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В бюджет Абхазии с 18 декабря прошлого года по настоящее время поступило 6,4 миллиона рублей за пользование водными биологическими... 24.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-24T15:20+0300

2025-01-24T15:20+0300

2025-01-24T18:47+0300

в абхазии

рыбный промысел в абхазии

абхазия

экономика

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В бюджет Абхазии с 18 декабря прошлого года по настоящее время поступило 6,4 миллиона рублей за пользование водными биологическими ресурсами в сезон промыслового лова рыбы. С одной тонны хамсы с предприятия в бюджет взымается 2 тысячи рублей.

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рыбный промысел в абхазии, абхазия, экономика