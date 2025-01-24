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В бюджет Абхазии поступило 6,4 млн руб за пользование водными биологическими ресурсами
В бюджет Абхазии поступило 6,4 млн руб за пользование водными биологическими ресурсами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В бюджет Абхазии с 18 декабря прошлого года по настоящее время поступило 6,4 миллиона рублей за пользование водными биологическими... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T15:20+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В бюджет Абхазии с 18 декабря прошлого года по настоящее время поступило 6,4 миллиона рублей за пользование водными биологическими ресурсами в сезон промыслового лова рыбы. С одной тонны хамсы с предприятия в бюджет взымается 2 тысячи рублей.
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рыбный промысел в абхазии, абхазия, экономика
рыбный промысел в абхазии, абхазия, экономика
В бюджет Абхазии поступило 6,4 млн руб за пользование водными биологическими ресурсами
15:20 24.01.2025 (обновлено: 18:47 24.01.2025)
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В бюджет Абхазии с 18 декабря прошлого года по настоящее время поступило 6,4 миллиона рублей за пользование водными биологическими ресурсами в сезон промыслового лова рыбы.
Как сообщил Минсельхоз республики, за аналогичный период прошлого сезона сумма составляла 16 миллионов рублей.
С одной тонны хамсы с предприятия в бюджет взымается 2 тысячи рублей.