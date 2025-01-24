https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/vtsiom-badra-gunba-vyigryvaet-po-oprosam-obschestvennogo-mneniya-v-prezidentskoy-gonke--1053481782.html

ВЦИОМ: Бадра Гунба выигрывает по опросам общественного мнения в президентской гонке

ВЦИОМ: Бадра Гунба выигрывает по опросам общественного мнения в президентской гонке

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Бадра Гунба выигрывает по опросам общественного мнения в президентской гонке в Абхазии — ВЦИОМ. 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-24T00:15+0300

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Бадра Гунба выигрывает по опросам общественного мнения в президентской гонке в Абхазии — ВЦИОМ.За него планируют проголосовать 32% опрошенных ВЦИОМ избирателей. Это более чем в два раза превышает показатели ближайшего оппонента — Адгура Ардзинба, которого готовы поддержать 15% опрошенных. Ещё 7% планируют отдать свои голоса Олегу Барциц, 5% — Роберту Аршба и 2% — Адгуру Хурхумал."Мы опросили 1634 человека. Опрос проходил в телефонном режиме с 19 по 21 января этого года. Погрешность измерения не более 2,4%", — пояснил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.При этом явка ожидается высокая. Уже сегодня 69% опрошенных заявили, что планируют посетить избирательные участки."Скорее всего, ближе к выборам явка будет еще выше", — прокомментировал Валерий Федоров, — "До голосования еще несколько недель, все больше людей будут узнавать о предстоящих выборах президента. Хотя и сейчас этот показатель высокий: 77% опрошенных знают дату и день голосования".По его словам, мнение о том, что избиратель в Абхазии непредсказуемый — ошибочное. Дело лишь в том, что в Абхазии до сих пор не проводилось социологических исследований. А если не изучать избирателей, не сравнивать их ответы с официальными итогами голосования, то, конечно, он будет казаться непредсказуемым."Теперь мы провели такое исследование, затем пройдет голосование, можно будет сопоставить результат и начнет формироваться понимание: действительно ли существуют непредсказуемые абхазские избиратели, или просто дело в том, что мало кто брался за труд предсказать его поведение — не на основании "шаманства" и абстрактных умозаключений, а на основании социологических исследований, которые проведены надежными и апробированными в большинстве стран мира методами. Мы этим занялись, мы уверены в надежности этих исследований".

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