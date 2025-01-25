https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/novye-rekordy-gosmigratsionnaya-sluzhba-otchitalas-za-2024-god-1053492586.html

Новые рекорды: Госмиграционная служба отчиталась за 2024 год

Новые рекорды: Госмиграционная служба отчиталась за 2024 год

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония, рассказал, почему 2024 год стал рекордным... 25.01.2025, Sputnik Абхазия

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В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония, рассказал, почему 2024 год стал рекордным для ведомства, из каких стран в республику приезжают мигранты, как они получают разрешение на работу и как контролируется их деятельность.Подробнее в видео Sputnik.

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