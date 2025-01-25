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Новые рекорды: Госмиграционная служба отчиталась за 2024 год
Новые рекорды: Госмиграционная служба отчиталась за 2024 год
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония, рассказал, почему 2024 год стал рекордным... 25.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-25T20:04+0300
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В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония, рассказал, почему 2024 год стал рекордным для ведомства, из каких стран в республику приезжают мигранты, как они получают разрешение на работу и как контролируется их деятельность.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, миграция, миграционная политика, видео, мультимедиа, видео
абхазия, миграция, миграционная политика, видео, мультимедиа, видео
Новые рекорды: Госмиграционная служба отчиталась за 2024 год
В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония, рассказал, почему 2024 год стал рекордным для ведомства, из каких стран в республику приезжают мигранты, как они получают разрешение на работу и как контролируется их деятельность.
Подробнее в видео Sputnik.