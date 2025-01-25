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Сплошной паспортный контроль ввели для въезжающих в Крым по мосту
Сплошной паспортный контроль ввели для въезжающих в Крым по мосту
Sputnik Абхазия
Меры связаны с проведением антитеррористических мероприятий. 25.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-25T18:42+0300
2025-01-25T18:42+0300
2025-01-25T18:42+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту, сообщил в Telegram замминистра транспорта региона Александр Овдиенко. Основанием стали указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Кубани о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и Крымском мосту. Те, кто едет в Крым, должны будут предъявить паспорт — оригинал или через "Госуслуги".
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новости, россия, крым, крымский мост
новости, россия, крым, крымский мост
Сплошной паспортный контроль ввели для въезжающих в Крым по мосту
Меры связаны с проведением антитеррористических мероприятий.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту, сообщил в Telegram замминистра транспорта региона Александр Овдиенко.
"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия", — говорится в публикации.
Основанием стали указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Кубани о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и Крымском мосту.
Те, кто едет в Крым, должны будут предъявить паспорт — оригинал или через "Госуслуги".