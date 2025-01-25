https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/sploshnoy-pasportnyy-kontrol-vveli-dlya-vezzhayuschikh-v-krym-po-mostu-1053492434.html

Сплошной паспортный контроль ввели для въезжающих в Крым по мосту

Сплошной паспортный контроль ввели для въезжающих в Крым по мосту

Sputnik Абхазия

Меры связаны с проведением антитеррористических мероприятий. 25.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-25T18:42+0300

2025-01-25T18:42+0300

2025-01-25T18:42+0300

новости

россия

крым

крымский мост

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/19/1053492039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16b80bac2034a185871380f771018350.jpg

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту, сообщил в Telegram замминистра транспорта региона Александр Овдиенко. Основанием стали указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Кубани о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и Крымском мосту. Те, кто едет в Крым, должны будут предъявить паспорт — оригинал или через "Госуслуги".

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, крым, крымский мост