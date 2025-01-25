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Взаимный интерес: Хазириши о запуске припортового контейнерного терминала в Очамчыре
Взаимный интерес: Хазириши о запуске припортового контейнерного терминала в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о работе припортового контейнерного терминала в Очамчыре. 25.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-25T14:48+0300
2025-01-25T14:48+0300
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Взаимный интерес: Хазириши о запуске припортового контейнерного терминала в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хазириши о запуске припортового контейнерного терминала в Очамчыре
О развитии очамчырского припортового интермодального контейнерного терминала, о том, как строится сотрудничество с российской страной и насколько этот проект выгоден Абхазии и России, в эфире радио Sputnik рассказал советник министра экономики республики, заместитель генерального директора компании "Трансэкосистема" Октай Хазириши. Строительство терминала осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, очамчыра, транзит, торговля, аудио
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Взаимный интерес: Хазириши о запуске припортового контейнерного терминала в Очамчыре
Советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о работе припортового контейнерного терминала в Очамчыре.
О развитии очамчырского припортового интермодального контейнерного терминала, о том, как строится сотрудничество с российской страной и насколько этот проект выгоден Абхазии и России, в эфире радио Sputnik рассказал советник министра экономики республики, заместитель генерального директора компании "Трансэкосистема" Октай Хазириши.
"Объект был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. В конце декабря был подписан акт ввода. Это совпало с новогодними праздниками, когда деловая активность и в России, и в Абхазии снижается. После 15 января мы возобновили наши контакты с потенциальными клиентами, с теми компаниями, с которыми были подписаны договоры еще в прошлом году. И сейчас мы находимся в фазе перехода между вводом в эксплуатацию и реальной эксплуатацией объекта", – сообщил Хазириши.
Строительство терминала осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.