Взаимный интерес: Хазириши о запуске припортового контейнерного терминала в Очамчыре

"Объект был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. В конце декабря был подписан акт ввода. Это совпало с новогодними праздниками, когда деловая активность и в России, и в Абхазии снижается. После 15 января мы возобновили наши контакты с потенциальными клиентами, с теми компаниями, с которыми были подписаны договоры еще в прошлом году. И сейчас мы находимся в фазе перехода между вводом в эксплуатацию и реальной эксплуатацией объекта", – сообщил Хазириши.