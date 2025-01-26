https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1053500589.html
Часть Сухума осталась без света
Часть Сухума осталась без света
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-26T22:52+0300
2025-01-26T22:52+0300
2025-01-26T22:52+0300
в абхазии
абхазия
сухум
электричество
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053445009_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c9836300e4836450fa928a64c300d0fb.jpg
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС. Ремонтная бригада занимается поиском проблемного участка, но пока его найти не удается.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053445009_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3bc8e245f96c5366d2b1b896adf91214.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сухум, электричество, новости
абхазия, сухум, электричество, новости
Часть Сухума осталась без света
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС.
Причиной стала авария на линии.
Ремонтная бригада занимается поиском проблемного участка, но пока его найти не удается.