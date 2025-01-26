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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1053500589.html
Часть Сухума осталась без света
Часть Сухума осталась без света
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС. Ремонтная бригада занимается поиском проблемного участка, но пока его найти не удается.
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абхазия, сухум, электричество, новости
абхазия, сухум, электричество, новости

Часть Сухума осталась без света

22:52 26.01.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС.
Причиной стала авария на линии.
Ремонтная бригада занимается поиском проблемного участка, но пока его найти не удается.
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