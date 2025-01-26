https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1053500589.html

Часть Сухума осталась без света

Часть Сухума осталась без света

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума остались без света, сообщили Sputnik в СУЭС. Ремонтная бригада занимается поиском проблемного участка, но пока его найти не удается.

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