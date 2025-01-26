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Культурная афиша Абхазии: выставка и спектакли

Культурная афиша Абхазии: выставка и спектакли

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 27 января по 2 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

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Афиша культурных событий в Абхазии с 27 января по 2 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Абхазский Молодежный театр 29 января в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" режиссера-постановщика Шалвы Гицба. РУСДРАМ 29 и 30 января в 19:00 – пьеса-воспоминание "Стеклянный зверинец" автора Теннесси Уильямса в постановке режиссера Марка Вдовина. 1 февраля в 15:00 – детский спектакль "Маугли" режиссера Джамбула Жордания. 2 февраля в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества" по мотивам романа Габриеля Гарсиа Маркеса. Режиссер – Мария Романова.Госмузей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 26 января в 12:00 — открытие фотовыставки к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба.

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