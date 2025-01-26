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Культурная афиша Абхазии: выставка и спектакли
Культурная афиша Абхазии: выставка и спектакли
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Афиша культурных событий в Абхазии с 27 января по 2 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-26T22:08+0300
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Афиша культурных событий в Абхазии с 27 января по 2 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Абхазский Молодежный театр 29 января в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" режиссера-постановщика Шалвы Гицба. РУСДРАМ 29 и 30 января в 19:00 – пьеса-воспоминание "Стеклянный зверинец" автора Теннесси Уильямса в постановке режиссера Марка Вдовина. 1 февраля в 15:00 – детский спектакль "Маугли" режиссера Джамбула Жордания. 2 февраля в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества" по мотивам романа Габриеля Гарсиа Маркеса. Режиссер – Мария Романова.Госмузей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 26 января в 12:00 — открытие фотовыставки к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба.
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абхазия, новости, культура, театр
абхазия, новости, культура, театр
Культурная афиша Абхазии: выставка и спектакли
22:08 26.01.2025 (обновлено: 23:09 26.01.2025)
Афиша культурных событий в Абхазии с 27 января по 2 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
Абхазский Молодежный театр
29 января в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" режиссера-постановщика Шалвы Гицба.
29 и 30 января в 19:00 – пьеса-воспоминание "Стеклянный зверинец" автора Теннесси Уильямса в постановке режиссера Марка Вдовина.
1 февраля в 15:00 – детский спектакль "Маугли" режиссера Джамбула Жордания.
2 февраля в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества" по мотивам романа Габриеля Гарсиа Маркеса. Режиссер – Мария Романова.
Госмузей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар
26 января в 12:00 — открытие фотовыставки к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба.