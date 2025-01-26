https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/raskrytie-potentsiala-chto-daet-abkhazii-novyy-konteynernyy-terminal-v-ochamchyre-1053497939.html

Раскрытие потенциала: что дает Абхазии новый контейнерный терминал в Очамчыре

Раскрытие потенциала: что дает Абхазии новый контейнерный терминал в Очамчыре

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Строительство терминала осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T20:00+0300

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2025-01-26T20:00+0300

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О развитии очамчырского припортового интермодального контейнерного терминала, о том, как строится сотрудничество с российской стороной и насколько этот проект выгоден Абхазии и России, в эфире радио Sputnik рассказал советник министра экономики республики, заместитель гендиректора компании "Трансэкосистема" Октай Хазириши. По его словам, терминал, введенный в эксплуатацию в 2024 году, не имеет аналогов в республике и за одну смену может переработать груз целого поезда. Подробнее в видео Sputnik.

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