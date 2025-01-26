https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-proisshestviya-na-azs-v-primorskom-1053497808.html

Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на АЗС в Приморском

Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на АЗС в Приморском

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту происшествия на заправке в селе... 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T19:53+0300

2025-01-26T19:53+0300

2025-01-26T19:53+0300

в абхазии

абхазия

мвд абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66ba1dd1fec764a2491a7fb7b19959d7.jpg

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту происшествия на заправке в селе Приморское, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В этом преступлении, а также в незаконном хранении и ношении оружия подозреваются граждане Абхазии Адамыр Пачалия, Марлен Малия и неустановленные лица.47-летнего жителя Аацы Марлена Малия задержали в Новом Афоне. У него изъяли свертки с марихуаной и метадоном, в его машине обнаружили автомат Калашникова. По факту приобретения и хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Малия заключен под стражу.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мвд абхазии, новости