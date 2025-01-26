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Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на АЗС в Приморском
Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на АЗС в Приморском
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту происшествия на заправке в селе... 26.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту происшествия на заправке в селе Приморское, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В этом преступлении, а также в незаконном хранении и ношении оружия подозреваются граждане Абхазии Адамыр Пачалия, Марлен Малия и неустановленные лица.47-летнего жителя Аацы Марлена Малия задержали в Новом Афоне. У него изъяли свертки с марихуаной и метадоном, в его машине обнаружили автомат Калашникова. По факту приобретения и хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Малия заключен под стражу.
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абхазия, мвд абхазии, новости
Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на АЗС в Приморском
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту происшествия на заправке в селе Приморское, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В этом преступлении, а также в незаконном хранении и ношении оружия подозреваются граждане Абхазии Адамыр Пачалия, Марлен Малия и неустановленные лица.
47-летнего жителя Аацы Марлена Малия задержали в Новом Афоне. У него изъяли свертки с марихуаной и метадоном, в его машине обнаружили автомат Калашникова.
По факту приобретения и хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Малия заключен под стражу.