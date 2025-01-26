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Выборы президента начались в Беларуси
Выборы президента начались в Беларуси
Sputnik Абхазия
На пост претендуют пять кандидатов, в том числе нынешний глава государства Александр Лукашенко. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-26T09:00+0300
2025-01-26T09:00+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Выборы президента проходят в Беларуси, сообщает РИА Новости.За рубежом участки открывать не стали - власти объяснили это невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением числа дипломатов из-за ухудшения отношений с западными странами после выборов 2020 года. Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. На пост претендуют пять человек - нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая.
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Выборы президента начались в Беларуси
09:00 26.01.2025 (обновлено: 09:06 26.01.2025)
На пост претендуют пять кандидатов, в том числе нынешний глава государства Александр Лукашенко.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik.
Выборы президента проходят в Беларуси, сообщает РИА Новости
.
В стране работает 5325 участков, они открылись в 08:00 по местному времени и закроются в 20:00.
За рубежом участки открывать не стали - власти объяснили это невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением числа дипломатов из-за ухудшения отношений с западными странами после выборов 2020 года. Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
На пост претендуют пять человек - нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая.