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Выборы президента начались в Беларуси

Выборы президента начались в Беларуси

Sputnik Абхазия

На пост претендуют пять кандидатов, в том числе нынешний глава государства Александр Лукашенко. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T09:00+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Выборы президента проходят в Беларуси, сообщает РИА Новости.За рубежом участки открывать не стали - власти объяснили это невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением числа дипломатов из-за ухудшения отношений с западными странами после выборов 2020 года. Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. На пост претендуют пять человек - нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая.

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