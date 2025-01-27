https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/abkhaziya-za-5-let-udvoila-svoy-torgovyy-oborot-1053507888.html

Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот

Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот

Sputnik Абхазия

Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81% всех абхазских товаров покупает Россия. 27.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-27T19:24+0300

2025-01-27T19:24+0300

2025-01-27T19:24+0300

в абхазии

абхазия

торговля

россия

мультимедиа

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/11/1032639737_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_57c1189445eb5294aa83b6377414b3b6.jpg

Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81% всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, торговля, россия, мультимедиа, инфографика, инфографика