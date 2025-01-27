https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/abkhaziya-za-5-let-udvoila-svoy-torgovyy-oborot-1053507888.html
Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот
Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот
Sputnik Абхазия
Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81% всех абхазских товаров покупает Россия. 27.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-27T19:24+0300
2025-01-27T19:24+0300
2025-01-27T19:24+0300
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Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81% всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.
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абхазия, торговля, россия, мультимедиа, инфографика, инфографика
абхазия, торговля, россия, мультимедиа, инфографика, инфографика
Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот
Абхазия за 5 лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81% всех абхазских товаров покупает Россия.
Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.