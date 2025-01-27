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Академия гражданской защиты МЧС России увеличит квоты для представителей МЧС Абхазии
Академия гражданской защиты МЧС России увеличит квоты для представителей МЧС Абхазии
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Академия гражданской защиты МЧС России увеличит квоты для поступления представителей МЧС Абхазии в качестве курсантов. 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Академия гражданской защиты МЧС России увеличит квоты для поступления представителей МЧС Абхазии в качестве курсантов. Российский вуз также готов оказать содействие в подготовке научно-педагогических кадров для МЧС РА в очной адъюнктуре Академии.
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мчс абхазии, абхазия, россия
Академия гражданской защиты МЧС России увеличит квоты для представителей МЧС Абхазии
12:30 27.01.2025 (обновлено: 14:16 27.01.2025)
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Академия гражданской защиты МЧС России увеличит квоты для поступления представителей МЧС Абхазии в качестве курсантов.
Как говорится в официальном письме на имя и.о. министра Льва Квициния, Академия готова рассмотреть вопрос об обучении офицеров МЧС Абхазии в качестве слушателей очной формы по направлению подготовки "Управление воинскими частями и соединениями".
Российский вуз также готов оказать содействие в подготовке научно-педагогических кадров для МЧС РА в очной адъюнктуре Академии.