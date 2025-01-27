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Авидзба о дне рождения на СВО: все праздники для нас будут после победы
Авидзба о дне рождения на СВО: все праздники для нас будут после победы
Sputnik Абхазия
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik в день своего рождения. 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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Авидзба о вкладе "Пятнашки" в СВО
Sputnik Абхазия
Авидзба о вкладе "Пятнашки" в СВО
27 января день рождения отмечает командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба.О том, как бойцы дивизии празднуют события в полевых условиях, с каким настроением они добывают победу и кто их поддерживает, Авидзба рассказал в интервью радио Sputnik. Он отметил, что абхазы пришли воевать в защиту Донбасса со словами "мы за Отечество". "Мы все родились в Советском Союзе. Для нас Отечество – это постсоветское общее пространство, так называемый Русский мир. Мы не можем себе позволить вычеркнуть общую историю, которую имеем. Поэтому пришли сюда и, как за родное, проливаем свою кровь, пропахли порохом", – сказал Авидзба. Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, абхазия, россия, украина, нато, спецоперация, в мире, война, аудио
Авидзба о дне рождения на СВО: все праздники для нас будут после победы
16:02 27.01.2025 (обновлено: 17:37 27.01.2025)
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik в день своего рождения.
27 января день рождения отмечает командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба.
О том, как бойцы дивизии празднуют события в полевых условиях, с каким настроением они добывают победу и кто их поддерживает, Авидзба рассказал в интервью радио Sputnik.
"Дни рождения у нас стандартные – торт и все. Праздновать не можем, пока не отметим победу. Мы все делаем для того, чтобы наши праздники продолжались и существовали, но в тот момент, когда льется кровь, гулять не получается", – рассказал командир.
Он отметил, что абхазы пришли воевать в защиту Донбасса со словами "мы за Отечество".
"Мы все родились в Советском Союзе. Для нас Отечество – это постсоветское общее пространство, так называемый Русский мир. Мы не можем себе позволить вычеркнуть общую историю, которую имеем. Поэтому пришли сюда и, как за родное, проливаем свою кровь, пропахли порохом", – сказал Авидзба.