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Авидзба о дне рождения на СВО: все праздники для нас будут после победы

Авидзба о дне рождения на СВО: все праздники для нас будут после победы

Sputnik Абхазия

Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik в день своего рождения. 27.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-27T16:02+0300

2025-01-27T16:02+0300

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Авидзба о вкладе "Пятнашки" в СВО Sputnik Абхазия Авидзба о вкладе "Пятнашки" в СВО

27 января день рождения отмечает командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба.О том, как бойцы дивизии празднуют события в полевых условиях, с каким настроением они добывают победу и кто их поддерживает, Авидзба рассказал в интервью радио Sputnik. Он отметил, что абхазы пришли воевать в защиту Донбасса со словами "мы за Отечество". "Мы все родились в Советском Союзе. Для нас Отечество – это постсоветское общее пространство, так называемый Русский мир. Мы не можем себе позволить вычеркнуть общую историю, которую имеем. Поэтому пришли сюда и, как за родное, проливаем свою кровь, пропахли порохом", – сказал Авидзба. Слушайте подкаст.

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