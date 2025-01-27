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Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию
Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию для оказания организационно-методической помощи по вопросам оптимизации и повышения... 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию для оказания организационно-методической помощи по вопросам оптимизации и повышения эффективности госучреждений в сфере здравоохранения. Совместно с и.о. министра Эдуардом Бутба они посетили Гагрскую райбольницу, Пицундскую, Гудаутскую и больницу Нового Афона. Завтра запланировано посещение медучреждений Сухума — Республиканской центральной больницы, строящейся и действующей детских больниц и инфекционной больницы. 29 января специалисты отправятся в медучреждения Очамчыры, Гала и Ткуарчала.
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минздрав абхазии, россия
Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию
19:00 27.01.2025 (обновлено: 19:30 27.01.2025)
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию для оказания организационно-методической помощи по вопросам оптимизации и повышения эффективности госучреждений в сфере здравоохранения.
Совместно с и.о. министра Эдуардом Бутба они посетили Гагрскую райбольницу, Пицундскую, Гудаутскую и больницу Нового Афона.
Были затронуты вопросы кадрового и технического оснащения, потребностей и сложностей, с которыми сталкиваются врачи.
Завтра запланировано посещение медучреждений Сухума — Республиканской центральной больницы, строящейся и действующей детских больниц и инфекционной больницы.
29 января специалисты отправятся в медучреждения Очамчыры, Гала и Ткуарчала.