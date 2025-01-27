https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/delegatsiya-minzdrava-rossii-pribyla-v-abkhaziyu--1053508216.html

Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию

Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию для оказания организационно-методической помощи по вопросам оптимизации и повышения... 27.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

минздрав абхазии

россия

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Делегация Минздрава России прибыла в Абхазию для оказания организационно-методической помощи по вопросам оптимизации и повышения эффективности госучреждений в сфере здравоохранения. Совместно с и.о. министра Эдуардом Бутба они посетили Гагрскую райбольницу, Пицундскую, Гудаутскую и больницу Нового Афона. Завтра запланировано посещение медучреждений Сухума — Республиканской центральной больницы, строящейся и действующей детских больниц и инфекционной больницы. 29 января специалисты отправятся в медучреждения Очамчыры, Гала и Ткуарчала.

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