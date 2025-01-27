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МЧС Абхазии примет участие в учениях "Безопасная Арктика-2025"
МЧС Абхазии примет участие в учениях "Безопасная Арктика-2025"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. МЧС Абхазии примет участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях "Безопасная Арктика-2025". 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. МЧС Абхазии примет участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях "Безопасная Арктика-2025". Цель учений — проверка сил и средств единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне России. Они будут проводиться в условиях полярной ночи.
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МЧС Абхазии примет участие в учениях "Безопасная Арктика-2025"
13:41 27.01.2025 (обновлено: 14:14 27.01.2025)
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. МЧС Абхазии примет участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях "Безопасная Арктика-2025".
От республики в учениях примут участие и.о. министра Лев Квициния и начальник ПСЧ по охране Очамчырского района Мурман Пачулия.
Цель учений — проверка сил и средств единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне России. Они будут проводиться в условиях полярной ночи.