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МЧС Абхазии примет участие в учениях "Безопасная Арктика-2025"

МЧС Абхазии примет участие в учениях "Безопасная Арктика-2025"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. МЧС Абхазии примет участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях "Безопасная Арктика-2025". 27.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. МЧС Абхазии примет участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях "Безопасная Арктика-2025". Цель учений — проверка сил и средств единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне России. Они будут проводиться в условиях полярной ночи.

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