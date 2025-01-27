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Пилия: вести борьбу с социологами не стоит

Пилия: вести борьбу с социологами не стоит

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Вести борьбу с социологами не стоит, каждый штаб кандидатов в президенты может провести собственные опросы, прокомментировал член... 27.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-27T19:35+0300

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абхазия

политика

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Вести борьбу с социологами не стоит, каждый штаб кандидатов в президенты может провести собственные опросы, прокомментировал член Общественной палаты Давид Пилия опрос ВЦИОМ в Абхазии. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, согласно которому за кандидата в президенты Бадру Гунба готовы отдать свои голоса 32% опрошенных избирателей, что в два раза больше, чем у ближайшего оппонента Адгура Ардзинба (15%). Опрос также показал, что 91% жителей Абхазии положительно относятся к России.

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опросы, вциом, выборы президента абхазии - 2025, абхазия, политика