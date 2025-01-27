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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-v-kurskoy-oblasti-i-dnr-1053508331.html
Российские войска освободили населенные пункты в Курской области и ДНР
Российские войска освободили населенные пункты в Курской области и ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области и населенный пункт Великая Новоселка ДНР. 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области и населенный пункт Великая Новоселка ДНР.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенные пункты в Курской области и ДНР

16:40 27.01.2025 (обновлено: 19:33 27.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2025
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области и населенный пункт Великая Новоселка ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149-ти районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20858 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц специальной военной автомобильной техники.
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