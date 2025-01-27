Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности

"Я вижу будущее развитие нашего государства, в первую очередь, в единстве народа, в политической стабильности, в тесной координации и сотрудничестве с Российской Федерацией, потому что у нас иного союзника нет. Мы исторически связаны, находимся в едином социокультурном пространстве, экономическом пространстве. Мы должны стремиться к тому, чтобы наращивать, укреплять, углублять наше сотрудничество", – считает Кан Тания.