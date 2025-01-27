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Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности
Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности
Sputnik Абхазия
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в интервью радио Sputnik рассказал, в чем видит политическую стабильность республики. 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности
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Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности
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Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности

17:03 27.01.2025 (обновлено: 17:38 27.01.2025)
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Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности
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Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в интервью радио Sputnik рассказал, в чем видит политическую стабильность республики.

"Я вижу будущее развитие нашего государства, в первую очередь, в единстве народа, в политической стабильности, в тесной координации и сотрудничестве с Российской Федерацией, потому что у нас иного союзника нет. Мы исторически связаны, находимся в едином социокультурном пространстве, экономическом пространстве. Мы должны стремиться к тому, чтобы наращивать, укреплять, углублять наше сотрудничество", – считает Кан Тания.

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