Тания: развитие Абхазии в единстве народа и политической стабильности
17:03 27.01.2025 (обновлено: 17:38 27.01.2025)
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Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в интервью радио Sputnik рассказал, в чем видит политическую стабильность республики.
"Я вижу будущее развитие нашего государства, в первую очередь, в единстве народа, в политической стабильности, в тесной координации и сотрудничестве с Российской Федерацией, потому что у нас иного союзника нет. Мы исторически связаны, находимся в едином социокультурном пространстве, экономическом пространстве. Мы должны стремиться к тому, чтобы наращивать, укреплять, углублять наше сотрудничество", – считает Кан Тания.
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