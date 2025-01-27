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Взаимный интерес: Осауленко об отдыхе в Абхазии, соотношении цены и качества

Взаимный интерес: Осауленко об отдыхе в Абхазии, соотношении цены и качества

Sputnik Абхазия

Как рост цен на отдых за рубежом для россиян повлияет на туристический сезон в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Ассоциации "Объединение... 27.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-27T11:05+0300

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Взаимный интерес: Осауленко об отдыхе в Абхазии, соотношении цены и качества Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Осауленко об отдыхе в Абхазии, соотношении цены и качества

Осуленко отметил, что основным критерием выбора направления для отдыха является соотношение цены и качества."Надо отдать должное Абхазии, что, во всяком случае профессиональное сообщество, имею в виду отели, принимающие компании, объекты показа, стремятся, чтобы это соотношение было в пользу туриста", – сказал Осауленко.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Абхазия вошла в топ популярных направлений для отдыха у российских туристов в 2024 году. Как сообщил РИА Новости глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, в рейтинг также входят Турция, Египет, Таиланд, Белоруссия, ОАЭ и Китай.По его словам, средняя стоимость туристической путевки из России за границу в 2024 году составила 102 тысячи рублей. Комплексные туры купили порядка 2,4-2,5 миллиона россиян.По предварительным данным, всего около 22 миллионов россиян путешествовали за рубеж в 2024 году, из них около 10 миллионов — туристы.Слушайте подкаст.

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