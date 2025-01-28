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Абхазия проведет переговоры с российской стороной о продлении перетока электричества

Абхазия проведет переговоры с российской стороной о продлении перетока электричества

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T12:00+0300

2025-01-28T12:00+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

энергобезопасность

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании оперштаба по обеспечению энергетической безопасности и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.По его словам, оставшаяся часть соцперетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале. И.о. президента Валерий Бганба также отметил, что Абхазия может остаться без электроэнергии в начале февраля.Он уточнил, что в сутки страна потребляет 7,5 миллиона кВт⋅ч, и шесть из них — это переток из России. Приток воды в Джварское водохранилище на сегодняшний день составляет около 1 миллиона кубометров при потреблении в семь миллионов.По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, уровень потребления электричества в стране остается высоким. И при нынешнем графике обеспечить страну светом получится только до 15-17 февраля.С 1 января было потрачено 207,1 миллиона кВт⋅ч, 163 миллиона кВт⋅ч — из гуманитарного перетока, 30 миллионов поступило от ИнгурГЭС, 5 миллионов — от СухумГЭС.От 25 до 27 мегаватт — ежесуточная мощность потребления незаконного майнинга криптовалют в Абхазии, добавил он. Кроме того, разрабатывается законопроект, который позволит уничтожать изъятое оборудование для майнинга криптовалют, сообщил на заседании оперштаба и.о.министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

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