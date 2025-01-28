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"Амцахара": исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные соцслужбы РФ
"Амцахара": исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные соцслужбы РФ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные социологические службы России, которые согласовывают опросы с... 28.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-28T09:00+0300
2025-01-28T09:00+0300
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные социологические службы России, которые согласовывают опросы с руководством Администрации президента республики. Об этом говорится в заявлении партии "Амцахара". В заявлении подчеркивается, что соцопросы не являются нарушением действующего законодательства и способствуют получению объективной информации. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, который показал, что 91% жителей Абхазии положительно относятся к России.
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абхазия, россия, опросы, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, россия, опросы, выборы президента абхазии - 2025
"Амцахара": исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные соцслужбы РФ
09:00 28.01.2025 (обновлено: 19:58 28.01.2025)
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные социологические службы России, которые согласовывают опросы с руководством Администрации президента республики. Об этом говорится в заявлении партии "Амцахара".
"В частности, такие опросы показывают, что подавляющее большинство наших сограждан считают Российскую Федерацию нашим главным союзником. К сожалению, предпринимаются попытки воспрепятствовать работе российских социологических служб", — отметили в "Амцахара".
В заявлении подчеркивается, что соцопросы не являются нарушением действующего законодательства и способствуют получению объективной информации.
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, который показал, что 91% жителей Абхазии положительно относятся к России.