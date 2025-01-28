https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/amtsakhara-issledovaniya-obschestvennogo-mneniya-v-abkhazii-provodyat-avtoritetnye-sotssluzhby-rf-1053519123.html

"Амцахара": исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные соцслужбы РФ

"Амцахара": исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные соцслужбы РФ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные социологические службы России, которые согласовывают опросы с... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T09:00+0300

2025-01-28T09:00+0300

2025-01-28T19:58+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Исследования общественного мнения в Абхазии проводят авторитетные социологические службы России, которые согласовывают опросы с руководством Администрации президента республики. Об этом говорится в заявлении партии "Амцахара". В заявлении подчеркивается, что соцопросы не являются нарушением действующего законодательства и способствуют получению объективной информации. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, который показал, что 91% жителей Абхазии положительно относятся к России.

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абхазия, россия, опросы, выборы президента абхазии - 2025