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Бондаренко рассказал о наличии рыбы в Абхазии
Бондаренко рассказал о наличии рыбы в Абхазии
Sputnik Абхазия
Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко в интервью радио Sputnik рассказал о наличии рыбы, соревнованиях рыбаков и... 28.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-28T15:02+0300
2025-01-28T15:02+0300
2025-01-28T15:02+0300
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Бондаренко рассказал о наличии рыбы у берегов Абхазии
Sputnik Абхазия
Бондаренко рассказал о наличии рыбы у берегов Абхазии
Заядлые рыбаки наблюдают, что рыбы в Абхазии с каждым годом становится все меньше. Как рассказал Бондаренко, в этом году в западной части Абхазии совсем нет ставриды. С чем это может быть связано, а также почему до сих пор в стране нет закона о рыбалке, проект которого пылится на полке вот уже пять лет. Об этом, а также о том, когда в республике состоятся крупные международные соревнования рыбаков, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, рыбалка, черное море, реки, природные ресурсы, экология, аудио
подкасты, абхазия, рыбалка, черное море, реки, природные ресурсы, экология, аудио
Бондаренко рассказал о наличии рыбы в Абхазии
Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко в интервью радио Sputnik рассказал о наличии рыбы, соревнованиях рыбаков и законодательстве о рыбалке.
Заядлые рыбаки наблюдают, что рыбы в Абхазии с каждым годом становится все меньше. Как рассказал Бондаренко, в этом году в западной части Абхазии совсем нет ставриды. С чем это может быть связано, а также почему до сих пор в стране нет закона о рыбалке, проект которого пылится на полке вот уже пять лет.
Об этом, а также о том, когда в республике состоятся крупные международные соревнования рыбаков, слушайте в подкасте.