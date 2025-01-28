https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/bondarenko-rasskazal-o-nalichii-ryby-v--abkhazii-1053502853.html

Бондаренко рассказал о наличии рыбы в Абхазии

Бондаренко рассказал о наличии рыбы в Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко в интервью радио Sputnik рассказал о наличии рыбы, соревнованиях рыбаков и... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T15:02+0300

2025-01-28T15:02+0300

2025-01-28T15:02+0300

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Бондаренко рассказал о наличии рыбы у берегов Абхазии Sputnik Абхазия Бондаренко рассказал о наличии рыбы у берегов Абхазии

Заядлые рыбаки наблюдают, что рыбы в Абхазии с каждым годом становится все меньше. Как рассказал Бондаренко, в этом году в западной части Абхазии совсем нет ставриды. С чем это может быть связано, а также почему до сих пор в стране нет закона о рыбалке, проект которого пылится на полке вот уже пять лет. Об этом, а также о том, когда в республике состоятся крупные международные соревнования рыбаков, слушайте в подкасте.

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подкасты, абхазия, рыбалка, черное море, реки, природные ресурсы, экология, аудио