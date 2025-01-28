https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/chirikba-koren-zla-politicheskoy-nestabilnosti-abkhazii--v-disbalanse-vlasti-1053513283.html
Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти
Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти
Sputnik Абхазия
Как добиться политической стабильности в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился директор Центра стратегических исследований при... 28.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-28T17:57+0300
2025-01-28T17:57+0300
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Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти
Sputnik Абхазия
Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти
В Абхазии была долгая политическая стабильность, но после 20214 года она перестала существовать, это плохо для государства, потому что такая ситуация приводит всю систему в беспорядок, сказал Чирикба."Корень зла – в дисбалансе архитектуры власти. В начале единовластие было оправдано. По Конституции у нас три ветви власти, но по факту у нас получилось, что президентская власть довлеет над исполнительной властью, над парламентской и над судебной", – сказал Чирикба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти
17:57 28.01.2025 (обновлено: 18:07 28.01.2025)
Как добиться политической стабильности в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба.
В Абхазии была долгая политическая стабильность, но после 20214 года она перестала существовать, это плохо для государства, потому что такая ситуация приводит всю систему в беспорядок, сказал Чирикба.
"Корень зла – в дисбалансе архитектуры власти. В начале единовластие было оправдано. По Конституции у нас три ветви власти, но по факту у нас получилось, что президентская власть довлеет над исполнительной властью, над парламентской и над судебной", – сказал Чирикба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.