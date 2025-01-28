https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/chirikba-koren-zla-politicheskoy-nestabilnosti-abkhazii--v-disbalanse-vlasti-1053513283.html

Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти

Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти

Sputnik Абхазия

Как добиться политической стабильности в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился директор Центра стратегических исследований при... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T17:57+0300

2025-01-28T17:57+0300

2025-01-28T18:07+0300

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Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти Sputnik Абхазия Чирикба: корень зла политической нестабильности Абхазии – в дисбалансе власти

В Абхазии была долгая политическая стабильность, но после 20214 года она перестала существовать, это плохо для государства, потому что такая ситуация приводит всю систему в беспорядок, сказал Чирикба."Корень зла – в дисбалансе архитектуры власти. В начале единовластие было оправдано. По Конституции у нас три ветви власти, но по факту у нас получилось, что президентская власть довлеет над исполнительной властью, над парламентской и над судебной", – сказал Чирикба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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