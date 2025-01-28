Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
14:30 28.01.2025 (обновлено: 20:00 28.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.