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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dvurechnaya-v-kharkovskoy-oblasti-1053519234.html
Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны России. 28.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области

14:30 28.01.2025 (обновлено: 20:00 28.01.2025)
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Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.
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