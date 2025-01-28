https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/shakaya-ob-izbiratelnykh-uchastkakh-dlya-grazhdan-abkhazii-v-rossii-neobkhodimo-rasshiryat--1053510574.html

Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять

Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять

Sputnik Абхазия

Представители абхазской диаспоры в России просят увеличить количество избирательных участков на территории федерации, с чем это связано, об этом в эфире радио... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T10:19+0300

2025-01-28T10:19+0300

2025-01-28T12:41+0300

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Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять Sputnik Абхазия Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять

Представители абхазской диаспоры в России просят увеличить количество избирательных участков на территории федерации, с чем это связано, об этом в эфире радио Sputnik рассказал член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая.Очень много граждан Абхазии, проживающих в России, хотят проголосовать на выборах президента республики в феврале, в основном это молодые люди, отметил Беслан Шакая."Наверное, было бы целесообразно открыть, может быть, два, может быть, три участка. В Москве точно два нужно. А в городах миллионниках — Питер, Краснодар, Ростов — мне кажется, это мое личное мнение, нужно открыть дополнительные участки", — отметил Шакая.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.

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