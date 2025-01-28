https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/shakaya-ob-izbiratelnykh-uchastkakh-dlya-grazhdan-abkhazii-v-rossii-neobkhodimo-rasshiryat--1053510574.html
Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять
Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять
Sputnik Абхазия
Представители абхазской диаспоры в России просят увеличить количество избирательных участков на территории федерации, с чем это связано, об этом в эфире радио... 28.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-28T10:19+0300
2025-01-28T10:19+0300
2025-01-28T12:41+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять
Sputnik Абхазия
Шакая об избирательных участках для граждан Абхазии в России: необходимо расширять
Представители абхазской диаспоры в России просят увеличить количество избирательных участков на территории федерации, с чем это связано, об этом в эфире радио Sputnik рассказал член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая.Очень много граждан Абхазии, проживающих в России, хотят проголосовать на выборах президента республики в феврале, в основном это молодые люди, отметил Беслан Шакая."Наверное, было бы целесообразно открыть, может быть, два, может быть, три участка. В Москве точно два нужно. А в городах миллионниках — Питер, Краснодар, Ростов — мне кажется, это мое личное мнение, нужно открыть дополнительные участки", — отметил Шакая.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
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подкасты, выборы президента абхазии - 2025, аудио
подкасты, выборы президента абхазии - 2025, аудио
Представители абхазской диаспоры в России просят увеличить количество избирательных участков на территории федерации, с чем это связано, об этом в эфире радио Sputnik рассказал член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая.
Очень много граждан Абхазии, проживающих в России, хотят проголосовать на выборах президента республики в феврале, в основном это молодые люди, отметил Беслан Шакая.
"Наверное, было бы целесообразно открыть, может быть, два, может быть, три участка. В Москве точно два нужно. А в городах миллионниках — Питер, Краснодар, Ростов — мне кажется, это мое личное мнение, нужно открыть дополнительные участки", — отметил Шакая.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.