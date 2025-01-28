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ЦИК РФ готов помочь с открытием допучастков в России, если ЦИК Абхазии примет решение
ЦИК РФ готов помочь с открытием допучастков в России, если ЦИК Абхазии примет решение
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии... 28.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Председатель Центризбиркома уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство. По ее словам, сейчас законы Абхазии предусматривают, что решение об открытии участков должно быть принято за 30 дней до выборов. "Мы готовы всегда с большой доброжелательностью и оперативностью, с нашим опытом очень активно, очень оперативно организовать необходимые избирательные участки в том количестве, в котором требуется, чтобы все граждане Абхазии смогли проголосовать. Для того, чтобы это было осуществлено, важно, чтобы сейчас услышали озабоченность своих сограждан, своих земляков народные избранники Абхазии, которые образуют законодательное собрание республики, и приняли соответствующее изменение в закон, которое позволит открыть больше участков за более короткие сроки, чем это предусмотрено в законе", — отметила Памфилова. Она уточнила, что если решение со стороны Абхазии будет принято, ЦИК готов оперативно помочь. "У нас очень тесное взаимодействие с нашими коллегами в регионах, а они прекрасно знают все абхазские сообщества", — добавила глава ЦИК. Она сообщила, что Центризбирком России готов организовать избирательные участки, оказать коллегам из Абхазии необходимую техническую помощь, чтобы на выборах президента республики смогли проголосовать все граждане Абхазии, проживающие в РФ. Кроме того, глава ЦИК РФ подчеркнула, что в этом вопросе нет и не было никаких ограничений со стороны МИД России, который, как и ЦИК, "ориентируется исключительно на обращения со стороны Абхазии и действует в рамках своих полномочий". Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.
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цик абхазии, цик рф, россия, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
цик абхазии, цик рф, россия, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Сейчас к нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан Абхазии, которые по разным обстоятельствам находятся на территории России, живут в России, с озабоченностью, поскольку они узнали, что всего на территории России будут открыты, как прежде, всего два избирательных участка. А поскольку ситуация за последние годы резко изменилась и жителей Абхазии на территории России значительно больше, чем было прежде, они обратились к нам с просьбой организовать эти избирательные участки", — сказала Памфилова журналистам.
Председатель Центризбиркома уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство. По ее словам, сейчас законы Абхазии предусматривают, что решение об открытии участков должно быть принято за 30 дней до выборов.
"Мы готовы всегда с большой доброжелательностью и оперативностью, с нашим опытом очень активно, очень оперативно организовать необходимые избирательные участки в том количестве, в котором требуется, чтобы все граждане Абхазии смогли проголосовать. Для того, чтобы это было осуществлено, важно, чтобы сейчас услышали озабоченность своих сограждан, своих земляков народные избранники Абхазии, которые образуют законодательное собрание республики, и приняли соответствующее изменение в закон, которое позволит открыть больше участков за более короткие сроки, чем это предусмотрено в законе", — отметила Памфилова.
Она уточнила, что если решение со стороны Абхазии будет принято, ЦИК готов оперативно помочь.
"У нас очень тесное взаимодействие с нашими коллегами в регионах, а они прекрасно знают все абхазские сообщества", — добавила глава ЦИК.
Она сообщила, что Центризбирком России готов организовать избирательные участки, оказать коллегам из Абхазии необходимую техническую помощь, чтобы на выборах президента республики смогли проголосовать все граждане Абхазии, проживающие в РФ.
Кроме того, глава ЦИК РФ подчеркнула, что в этом вопросе нет и не было никаких ограничений со стороны МИД России, который, как и ЦИК, "ориентируется исключительно на обращения со стороны Абхазии и действует в рамках своих полномочий".
Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.