https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/turisticheskiy-poezd-sochi-nachnet-kursirovat-v-aprele-1053519356.html

Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать в апреле

Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать в апреле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра 30 апреля. Сезон завершится 7 октября 2025 года. 28.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра 30 апреля. Сезон завершится 7 октября 2025 года. Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не покидая поезда.Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. Максимальная вместимость — 386 пассажиров. В 2024 году поезд перевез до 55 тысяч пассажиров. За прошлый год было оформлено до 5 тысяч экскурсий, а самой популярной стала поездка на озеро Рица.

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