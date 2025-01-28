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Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать в апреле
Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать в апреле
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра 30 апреля. Сезон завершится 7 октября 2025 года. 28.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра 30 апреля. Сезон завершится 7 октября 2025 года. Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не покидая поезда.Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. Максимальная вместимость — 386 пассажиров. В 2024 году поезд перевез до 55 тысяч пассажиров. За прошлый год было оформлено до 5 тысяч экскурсий, а самой популярной стала поездка на озеро Рица.
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Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать в апреле
15:30 28.01.2025 (обновлено: 20:01 28.01.2025)
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра 30 апреля. Сезон завершится 7 октября 2025 года.
Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не покидая поезда.
Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. Максимальная вместимость — 386 пассажиров. В 2024 году поезд перевез до 55 тысяч пассажиров. За прошлый год было оформлено до 5 тысяч экскурсий, а самой популярной стала поездка на озеро Рица.